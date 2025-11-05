ଘରେ ବସି ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ସରକାରୀ ଏବଂ ପିଏଫ୍ ପେନସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା EPFO ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କାରଣ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଜମା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ୩୦ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ।
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର: ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ, ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକୃତ ପେନ୍ସନ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ନହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେଠାକାର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାଧିକୃତ ପେନସନ୍ ବିତରଣ ଏଜେନ୍ସିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
୩୦ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ତାରିଖ: ପେନସନ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପେନସନ ବଣ୍ଟନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ, CGDA, EPFO, DoT, ରେଳବାଇ, UIDAI ଏବଂ MeitY ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (DLC) ଅଭିଯାନ ୪.୦ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କମ୍ ଅଛି।
କିପରି ଦାଖଲ କରିବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର:
ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ‘ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର’ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
- ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ Aadhaar Face RD App ଏବଂ Jeevan Pramaan App ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏହାପରେ Aadhaar Face RD Appକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।
- ଏହାପରେ Jeevan Pramaan Appରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ OTP ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
- କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ।
ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା କେବଳ ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ।