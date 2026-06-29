ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା: ପ୍ରେମିକ ରାକେଶକୁ ଆଜୀବନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ‘ସୋନାଲି’ ସାଜି ପରିବାରକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା: ପ୍ରେମିକ ରାକେଶକୁ ଆଜୀବନ

By Jyotirmayee Das

Jharaphula Death Case: ଓଡ଼ିଶାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସେନ୍ସେସନାଲ୍ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଅପରାଧରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅମରେଶ ରାଉତକୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ।

ବିଗତ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶବକୁ ବାଇକ୍‌ରେ ନେଇ ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ।

ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ପୁଣି ଅପରାଧ ଭିଆଉଥିଲା ଅମରେଶ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ ! ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୧୨…

ଅଣସର ଘରେ କେମିତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ…

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ମାମଲାର ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ରାଉତ ପୂର୍ବରୁ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଜାମିନରେ ଆସିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଅପରାଧିକ ଦୁନିଆରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଗତ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ତାକୁ ପୁଣି ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଅମରେଶ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ସେମି-ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ୍, ୧୦ ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ୨ଟି ମାଗାଜିନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ଏସିପି ମାନସ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ପରେ ତାର ବନ୍ଧୁକ ନେଟୱର୍କକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଝରାଫୁଲ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।

କିଏ ଥିଲା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ‘ସୋନାଲି’?

ଝରାଫୁଲ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚମକାଇଦେଲା ଭଳି ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ଘନ ଘନ ଜେରା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗୁମର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଓଗାଳିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଥିଲା ଝରାଫୁଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ‘ସୋନାଲି’ର ରହସ୍ୟ ।

ଗତ ୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଝରାଫୁଲ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଫୋନ୍ ନ ଉଠିବାରୁ ସେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା “ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଁ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ସୋନାଲି ଘରେ ଅଛି ।” ସେହି ନମ୍ବରରୁ ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବାସ୍ତବରେ ‘ସୋନାଲି’ ନାମରେ କୌଣସି ବାନ୍ଧବୀ ନଥିଲେ ବରଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ନିଜେ ହିଁ ‘ସୋନାଲି’ ସାଜି ହ୍ୱାଟସଆପ୍‌ରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଚାଲାକି କରିଥିଲା, ଯାହାର ସତ୍ୟତା ପରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ।

ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ରୁ ମିଳିଥିଲା ସୁରାଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାକେଶ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା । ମୃତଦେହକୁ ସ୍କୁଟି ମଝିରେ ରଖି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯାଜପୁର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିବାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଏହି ଆଧାରରେ ନିଜର ଖୋଳତାଡ଼ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଆଜି ଅଦାଲତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ ! ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୧୨…

ଅଣସର ଘରେ କେମିତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୮ ରୁ ବିକ୍ରି ହେବନି…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ…

1 of 28,190