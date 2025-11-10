କାହିଁକି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାଭିରେ ଲଗାଯାଏ ତେଲ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଦେଖି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Oil in Navel Benefits: : ଶରୀର ସହ ଜଡିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନାଭିରେ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଶୁଣିଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଭିରେ ତେଲ ପକାଇଲେ କଣ ହେବ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଭି ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମୂଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ।

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଲୋକମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାଭିରେ ତେଲ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କରିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାଭିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେବେ କଣ ହେବ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ: ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଏପରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଭିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ।

ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ।

ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ: ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଉପଚାର ଅନୁସରଣ କରି, ଆପଣ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।

ନାଭିରେ ତେଲ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ? ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତେଲ ବାଛିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ପରେ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାଭିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଉଷୁମ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଧୀରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିସାରା ଏପରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।

