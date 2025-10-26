ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ କି? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରିବା ଜରୁରୀ …
HealthTips:ଗୋଟିଏ ବୃକକ୍ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଉ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ସହିତ, ଏପରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି କିଡନୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ସହିତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କିଛି ସତର୍କତା ଦ୍ଵାରା ଏହା ସମ୍ଭବ। ଯଦି ପିଲାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ଯେପରିକି ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ) ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ, ଯାହା ପରିବାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ:ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ବାର୍ଷିକ ପରିସ୍ରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ବୃକକ୍ ଚାପ କିମ୍ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ।
ତଥାପି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଚାପ କିମ୍ବା ସତର୍କତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଖେଳ ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ।ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ।
ପିଲାର ବିକାଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ: କେତେକ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ବୃକକ୍ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ପିଲାର ବିକାଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୃକକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାଟି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ।