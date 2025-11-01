ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ! ପରିବା ଧୋଇବା ବେଳେ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚେତାବନୀ…
Health Tips: ପନିପରିବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରେ; ଜଣେ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ପନିପରିବା ଖାଉ। ପନିପରିବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ପନିପରିବା ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିରେ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପନିପରିବାରେ ମାଟି ଥାଏ, ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ।
ତେଣୁ, ପନିପରିବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ଏହି ମଇଳା ପନିପରିବା ମସ୍ତିଷ୍କ କୃମି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏମ୍ସ-ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଫିଜିସିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେହରାୱତ ମସ୍ତିଷ୍କ କୃମି କ’ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା କିପରି ଧୋଇବେ ତାହା କହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୃମି କିପରି ଦେଖାଯାଏ: ନ୍ୟୁରୋସିଷ୍ଟିସର୍କୋସିସ୍ ଅର୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ କୃମି। ଏହି କୃମିକୁ ଟାନିଆସୋଲିୟମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି କୃମି ଅଣ୍ଡା ମାଟି ତଳେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ପନିପରିବା ଏବଂ ମାଟି ଥିବା ପନିପରିବା, ଯେପରିକି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପନିପରିବା ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ପେଟ ଏସିଡ୍ ଏହି କୃମିଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ତନଳୀ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେମାନେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ କୃମିର ଅଣ୍ଡା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ବାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାତ ହେବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ନ୍ୟୁରୋସିଷ୍ଟିସର୍କୋସିସ୍। ଏହି ବାତକୁ ରୋକିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧୋଇବା।
ମସ୍ତିଷ୍କ କୃମିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପନିପରିବା କିପରି ଧୋଇବେ:
ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୃମି ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପନିପରିବା ଧୋଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ପନିପରିବା ଧୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଳକୂପ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପାଣିରେ ୫ ରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ଫୁଲକୋବି ଭଳି ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରେ ନୁଡୁଲ୍ସ, ବର୍ଗର କିମ୍ବା ସାଲାଡ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)