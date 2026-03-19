ଦୌଡ଼ିବା ନା ଚାଲିବା…ଶୀଘ୍ର ପତଳା ହେବାରେ କେଉଁଟା ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ; କେଉଁଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଜନ ହ୍ରାସ କଥା ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିବା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାୟାମ ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ କଠିନ ହେବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବ। ତଥାପି, ଦୌଡ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଥକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସମୟ ଏବଂ ସହନଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିବା ସମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ କି?
ପ୍ରକୃତରେ, ଫିଟନେସ୍ ଜଗତରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଦୌଡ଼ିବା ଉଭୟର ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର, ଫିଟନେସ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ନା ଚାଲିବା: ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ଚାଲିବା ଉଭୟକୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାୟାମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତଥାପି, ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଓବେସିଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସମାନ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓଜନ ଏବଂ ଶରୀରର ଚର୍ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଦୌଡ଼କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୭୦ ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ବ୍ୟକ୍ତି ୩୦ ମିନିଟ୍ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି , ଯେତେବେଳେ ସମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ୧୪୦ ରୁ ୧୬୦ କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦୌଡ଼ିବାର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ତେବେ ଚାଲିବା କ’ଣ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ: ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଚାଲିବା କ’ଣ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ‘ନା’… ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ, ସଠିକ୍ ଗତିରେ (ତୀବ୍ର ଚାଲିବା) ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଚାଲିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ, ବିଶେଷକରି ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ।
ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ: ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ବାଛିବେ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଉଭୟର ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଅଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଦୌଡ଼ିବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲିବା ଭଲ।