ତମ୍ବା ନା କାଚ ବୋତଲ କେଉଁଥିରୁ ପାଣି ପିଇବା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ? ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ତମ୍ବା ଏବଂ କାଚ ବୋତଲ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଭଲ? ତମ୍ବା ନା କାଚ ବୋତଲ, କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍? କୁହାଯାଏ ଯେ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ।

ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣି ରଖାଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତମ୍ବା ସେଥିରେ ଲିଚ୍ ହୋଇପାରେ। ତମ୍ବା ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖଣିଜ, ଯାହାକୁ ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା, ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତ୍ୟଧିକ ତମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଖରାପ, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ପାଣି ସର୍ବଦା ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ରଖାଯାଇବା ଉଚିତ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ରାତିସାରା ପାଣି ରଖିବା ଆଦର୍ଶ। ଏହା ଶରୀରରେ ତମ୍ବା ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।

କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। କାଚ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଦାଗ ଶୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଜା ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ସହଜ ଏବଂ ବହୁବାର ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ମୃଦୁ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇପାରେ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଏବଂ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଜଳର ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗୁଣବତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି। ତେଣୁ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କାଚ ବୋତଲକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

ତମ୍ବା ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏସିଡିକ୍ ପାନୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

 

