ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦୌ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ୬ଟି ଜିନିଷ, ନଚେତ ରାତି ତମାମ ରହିବେ ଅନିଦ୍ରା…

ଗଭୀର ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ନିଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ? ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭଲ ନିଦ ପାଇଁ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ଆପଣ କ’ଣ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାତିରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ହାଲୁକା ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତିରେ କେଉଁ ୬ଟି ଜିନିଷ ଏଡାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ।

ରାତିରେ ହାଲୁକା ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାତିରେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଯାହା ଫଳରେ ରାତିରେ ନିଦ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ରାତିରେ ପିଜା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ମଇଦା ଏବଂ ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ବଦହଜମୀ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।

ରାତିରେ ଚା ଏବଂ କଫି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଥିରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଶୋଇବାର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କଫି କିମ୍ବା ଚା ପିଇବା ଉଚିତ।

ରାତିରେ ମଇଦାରେ ତିଆରି ବ୍ରେଡ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଥିରେ ରିଫାଇନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ରାତିରେ ବ୍ରେଡ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ନିଦର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ।

ବହୁତ ଲୋକ ଚକୋଲେଟ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ବିଶେଷକରି କମଳା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପରି ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ରାତିରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଥିରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ଏସିଡିଟି ଏବଂ ପେଟ ପୋଡ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

 

