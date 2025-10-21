ମଣିଷର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଶରୀରରେ ବୃକକ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ରକ୍ତକୁ ସଫା କରି ପରିସ୍ରା ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହରମୋନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା।
BLK-ମ୍ୟାକ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଭାନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବୃକକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରେ। ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବୃକକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବୃକକ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଯଦି ଦୁଇଟି ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ:ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବୃକକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ଶରୀର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା କରିଦିଏ, ଯାହାକୁ ୟୁରେମିଆ କୁହାଯାଏ। ଚିକିତ୍ସା ବିନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କିଛି ଦିନରୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବୃକକ୍ ବିଫଳତାର ଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଡାଏଲିସିସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋପଣ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଭଲ: ଯଦି ଡାଏଲିସିସ୍ କିମ୍ବା ବୃକକ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, କୋମା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ।
ଡାଏଲିସିସ୍ ଶରୀରରୁ ଅପରିଷ୍କାରତା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟ ଦିଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଉଭୟ ବୃକକ୍ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଡାଏଲିସିସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋପଣ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ।
ବୃକକ୍ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ କଣ କରିବେ: ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉଚିତ। ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଖାଇବା କମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପେନକିଲର ଔଷଧର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଧୂମପାନ ଏଡାଇବା ଉଚିତ।
(Disclaimer: ଏହି ଲେଖାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରେ ନାହିଁ।)