Foamy Urine: ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ଆସୁଛି କି? ସାବଧାନ! ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗର ସଙ୍କେତ…
Urine Problem: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଫେଣ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଅନେକ ରୋଗର ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମର ପରିସ୍ରା ବେଳେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଯାଏ, ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ଆସିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ଆସିବା ଆମ ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା କିଡନୀ, ମୂତ୍ରନଳୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇପାରେ।
ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ପରିସ୍ରାରେ ଯେକୌଣସି ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେପରିକି ଫେଣ ଆସିବା, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା, ଜଳିବା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ?
କିଡନୀ ସମସ୍ୟା: କିଡନୀ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କିଡନୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେନାହିଁ, ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ଆସିବା। କିଡନୀ ସଂକ୍ରମଣ, ପ୍ରଦାହ କିମ୍ବା କ୍ରନିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ପରିସ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ।
ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା: ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା କିଡନୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷକରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁଗାର କିଡନୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, ଯାହା ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି: ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ, ବିଶେଷତଃ ଯଦି କିଡନୀରେ କ୍ଷତି ହୁଏ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିସ୍ରା ସହିତ ମିଶି ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟିନୁରିଆ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ପରିସ୍ରାରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ସମସ୍ୟା କରିଥାଏ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)