ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଓ୍ୱାଇନ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନା କ୍ଷତିକାରକ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ
wine for heart health: ଓ୍ୱାଇନ ପିଇବା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଗ୍ଲାସ ରେଡ ଓ୍ୱାଇନ ପିଇବା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପଛରେ ‘ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାରାଡକ୍ସ’ର ଧାରଣା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୃଦୟ ରୋଗର ହାର କମ ଥିବାରୁ ଓ୍ୱାଇନକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ଓ୍ୱାଇନ ପିଇବାର ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ।
ଓ୍ୱାଇନରେ ଥାଏ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ଗୁଣ: ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଧ୍ୟମ ମାତ୍ରାରେ ରେଡ ଓ୍ୱାଇନ ସେବନ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ରେଡ ଓ୍ୱାଇନରେ ଥିବା ପଲିଫେନଲ, ଯେପରିକି ରେସଭେରାଟ୍ରଲ, କ୍ୟାଟେଚିନ ଏବଂ ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ହୃଦୟ ରୋଗର ବିପଦ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ ହ୍ରାସ: ରେସଭେରାଟ୍ରଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ହୃଦୟ ରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନରେ ବିପଦ: ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଓ୍ୱାଇନ ସେବନରେ କିଛି ଲାଭ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମେତ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି:
ହୃଦୟ ରୋଗର ବିପଦ: ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦ୍ଗତିରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ହାର୍ଟ ଫେଲ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା: ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଯକୃତ ରୋଗ, କର୍କଟ (ସ୍ତନ, ମୁଖ, ଯକୃତ) ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର କାରଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଔଷଧ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ମଦ କିଛି ଔଷଧ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
କେତେ ମାତ୍ରା ଭଲ: ଆମେରିକାନ ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ୧-୨ ଡ୍ରିଙ୍କ (୫ ଆଉନ୍ସ ଓ୍ୱାଇନ) ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ୧ ଡ୍ରିଙ୍କ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସେବନ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି।
ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ: ଆଙ୍ଗୁର, ବ୍ଲୁବେରୀ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫଳରୁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ମଦ୍ୟପାନର ବିପଦ ବିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।