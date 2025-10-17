ଗର୍ଭବତୀମାନେ ଦୀପାବଳିରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଏଡାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା

Diwali Safety Tips for Pregnant Women: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀପାବଳି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଧୂଆଁ, ଜୋର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମିଠାର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛି। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଆଶାୟୀ ମା’ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁରେ କାର୍ବନ କଣିକାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମସିଡିର ଡାକ୍ତର ଅଜୟ କୁମାର କୁହନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ।

ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଅ ନାହିଁ: ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ମିଠା ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ମଧୁମେହର ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଅଛି। ଏପରି ମହିଳାମାନେ କମ୍ ମିଠା ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅଧିକ ତେଲଛଣା କିମ୍ବା ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ପାଣି ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ଆଠରୁ ଦଶ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।

ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଥକାପଣରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ:ସଫା କରିବା, ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ।

