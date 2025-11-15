ଶରୀରର ଏହି ଅଙ୍ଗରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ସାବଧାନ! କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଶରୀର …
Body Swelling Risk: ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶ ଫୁଲିଯାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶରେ ଫୁଲାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି କିଡନୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କିଡନୀର ଯତ୍ନ ନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ କିଡନୀ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେଉଛି।
ଏହି ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଶରୀର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଫୁଲା ମଧ୍ୟ ବୃକକ୍ କ୍ଷତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶ ଫୁଲିଯାଏ। କିଡନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶ ଫୁଲିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ହାତରେ ଫୁଲା: ଯଦି ହାତ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫୁଲା ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ୍।
ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା: ଯଦି ପାଦ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଡରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଫୁଲିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବିନା ପାଦରେ ଫୁଲା ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ପେଟ ଫୁଲିବା: ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପେଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ୍।
ମୁହଁ ଫୁଲିବା: ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ମୁହଁ ଫୁଲିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ।
ଆଖି ଫୁଲିବା: ଆଖି ଫୁଲିବାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଖି ଚାରିପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଫୁଲା ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଖି ତଳେ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ପେରିଓରବିଟାଲ୍ ଏଡିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍।