ଗ୍ରୀନ୍‌ ମଟର ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍‌ ମଟର ବିଷ; ଭୁଲ୍‌ରେ ବି ହାତ ମାରନ୍ତୁନି, ନଚେତ…

Healthy Lifestyle: ସବୁଜ ମଟର ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନେ ବଜାରରେ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ସାବଧାନ ! ଭୁଲରେ ଖାଆନ୍ତୁନି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର (Green Peas) ବା ସବୁଜ ମଟର ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନେ ବଜାରରେ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ । ଶୀତଦିନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ମଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ସବୁଜ ମଟରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ A, E, D, ଏବଂ C ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଟର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ?

ଏପରି କି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର…

ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରରେ ଏପରି କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ବଢାଇଦିଏ । ଏପରି କି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ । ତେଣୁ ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପେଟ ସମସ୍ୟା: ଅତ୍ୟଧିକ ମଟର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମଟରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ କିମ୍ବା ସୋୟା ସହିତ ସବୁଜ ମଟର ଖାଇବା ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି: ସବୁଜ ମଟର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବଢ଼ିପାରେ କାରଣ ଏଥିରେ ଚର୍ବି ଅଧିକ ଥାଏ। ମଟରରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମେଦବହୁଳତାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସୁବିଧା: ମଟରରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଟର ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏସିଡିଟି ହୁଏ।

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ: ମଟରରେ ଚିନି ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତେଣୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ମଟର ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

କିଡନୀ ସମସ୍ୟା: ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ । ଯାହାକି କିଡନୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟକରେ । ତେଣୁ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପିଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯଦି ବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ।

ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍: ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍-ଡି ଏବଂ ଫାଇବର ଆଦି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଇ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡରେ ପୀଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

