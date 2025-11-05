ଏହି ୩ ବଡ଼ କାରଣ ପାଇଁ କିଡ଼ନୀରେ ହେଇଥାଏ ଷ୍ଟୋନ! ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ …

Kidney Stone Reason: କିଡ଼ନୀରେ ପଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଲାଗି ରହି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼, କଠିନ ସ୍ଫଟିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଡ଼ନୀରେ ପଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଲାଗି ରହି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼, କଠିନ ସ୍ଫଟିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଫଟିକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ, ସେମାନେ ବଡ଼ ପଥର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମୂତ୍ରନଳୀ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

କିଡ଼ନୀରେ ପଥର ହେବାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଛି: କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପଥର, ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ପଥର, ଷ୍ଟ୍ରୁଭାଇଟ୍ ପଥର ଏବଂ ସିଷ୍ଟିନ୍ ପଥର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ପଥର ଗଠନର କାରଣ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ କିଡ଼ନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

Silver and Gold Price: ଦୋକାନରେ ଖଚାଖଚ୍…

ଲକ୍ଷଣ: କିଡ଼ନୀରେ ପଥରର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଛୁରାମାଡ଼ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ହଠାତ୍ ହାତ କିମ୍ବା ତଳି ପେଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ।

ଏହାପରେ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଆସିବା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା। ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପଥର ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପରିସ୍ରା ନଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ, ଯାହା ପରିସ୍ରା ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ଜ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନ କଲେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ବୃକକ୍ ପଥର ଗଠନର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ’ଣ…
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ଅଧିକ ଲୁଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲେଟ ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କମ୍ ପାଣି ପିଇବା: କମ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ପରିସ୍ରା ଘନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଘନତା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଲୁଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ:ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଧିକ ଲୁଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କିଡନୀ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍ଫଟିକ ଗଠନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଅଧିକ ଅକ୍ସାଲେଟ :ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏକ ମେଟାବୋଲିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ ଯାହା ଅଧିକ ଅକ୍ସାଲେଟ କିମ୍ବା ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଜମା ହୋଇ ପଥର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ: ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚା ଏବଂ କଫି, ଅଧିକ ଚିନି ସେବନ, କମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ, ପରିସ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କିଛି ଔଷଧର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି।

ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ: ପ୍ରତିଦିନ ୮ ରୁ ୯ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।ଲୁଣ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ କମ କରନ୍ତୁ।ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ।ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଗ୍ରହଣ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ।ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିସ୍ରା କର, ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ରଖ ନାହିଁ।ଯଦି ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଖଣିଜ ସନ୍ତୁଳନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

Silver and Gold Price: ଦୋକାନରେ ଖଚାଖଚ୍…

ଆଜିଠୁ ଜମିବ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା;…

ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ…

1 of 28,470