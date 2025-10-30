ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନନ୍-ଭେଜ୍? କେଉଁ ବୟସରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବେ ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର…

Parenting Tips:ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନନ୍-ଭେଜ (ଆମିଷ) ଖାଇବାର ଲାକ୍ଷ ଏବଂ କ୍ଷତି ଉଭୟ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷେ-୨ ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭଲ ନା ଖରାପ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ଆସେ, ପିତାମାତା ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍, ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କରିବା କେତେ ଠିକ୍…

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ଭାରତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି।

ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ, ଏହି ବିତର୍କ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନନ୍-ଭେଜ୍ ପାଇଁ ପାଗଳ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖୁଆଇବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏପରି କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି: ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନନ୍-ଭେଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।

ସେହିପରି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷେରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଘରେ ନନ୍-ଭେଜ୍ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖୁଆଇହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ନନ୍-ଭେଜ୍ ଅଧା ସିଝା କିମ୍ବା ଅଧିକ ସିଝା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖୁଆଇବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜା ମାଂସ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ମାଂସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି, ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପିତାମାତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇପାରିବେ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ନନ୍-ଭେଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ:ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବର୍ଷେରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, କଞ୍ଚା ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଛ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଥିରେ ଜୀବାଣୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ଅଧା ରନ୍ଧା ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ସାଲମୋନେଲା, ଇ. କୋଲାଇ ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ହୃଦ୍‌ ସମସ୍ୟା ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବୟସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଦେଖି, ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ନନ୍-ଭେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନାହିଁ।

