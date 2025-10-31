ଫୋନ ଦେଖେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପଡିପାରେ ମହଙ୍ଗା! ଷ୍ଟଡିରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦିନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବୟସ୍କ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ। ପିତାମାତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି।
କୋଲାମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ମଣି ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୮୯.୧ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କେତେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସମୟ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ,୧୮ ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବା ଉଚିତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହୁଛି।
୧୮ ମାସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ:ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ବୟସର ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କିପରି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଷ୍କର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।
ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି:ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି।
ପିଲାଟି କେତେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥାଏ।
ପରିବାର ଗଠନର ପ୍ରଭାବ:ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପରିବାର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ଏକ ପିଲା ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କେତେ ସମୟ ବିତାଏ।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ୭୮ ପ୍ରତିଶତ ଫୋନ୍ ସହିତ ବିତାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ସମୟ ଫୋନ୍ ସହିତ ବିତାନ୍ତି। ପିଲା ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଫୋନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ।