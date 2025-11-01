ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର କାହିଁକି ହୁଏନି ପିରିୟଡ୍ସ , କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ…
Pregnancy: ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତି କି କଣ ଏହାର କାରଣ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋତୁସ୍ରାବ କିମ୍ବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମିତ ଚକ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କର ୨୮ ରୁ ୩୦-୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦିଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସଫା ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ କ’ଣ କାରଣ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏହି କାରଣରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ନାହିଁ: ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଗର୍ଭାଶୟ ଆବରଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ରୋକିଥାଏ। ଶିଶୁ ପ୍ରସବ ପରେ, ମହିଳାମାନେ ୩୦ ରୁ ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋତୁସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ବାହାରିଯାଏ।
ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସବ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ଅସୁବିଧା: ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହେବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ତିନିମାସରେ ହାଲୁକା ସ୍ପଟିଂ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଗର୍ଭପାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବର କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ପଲିପ୍ ବୃଦ୍ଧି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ, ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଋତୁସ୍ରାବକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।