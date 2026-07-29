ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଓ ଫ୍ଲସ୍ ନକରିବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ..
"ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ମନା!" ଅଜବ ସଙ୍କଟ, ଜାରି ହେଲା ହାଇଆଲର୍ଟ!
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ “ଝାଡ଼ା-ପରିସ୍ରା ନଯିବା” କିମ୍ବା “ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲସ୍ ନକରିବା” ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବା କଥା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି?
ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନେହେଉଥିଲେ ବି ଆମେରିକାର ମିସିଗାନ୍ସ୍ଥିତ ଗ୍ଲାଡୱିନ୍ ସହରରେ ଠିକ୍ ଏଭଳି ଏକ ଅଜବ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଘଟଣାଟି କ’ଣ: ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ଲାଡୱିନ୍ ସହରର ୱେଷ୍ଟୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସହର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଘରେ ଟଏଲେଟ୍, ସିଙ୍କ, ଶାୱାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲମ୍ବିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶୋଧନାଗାରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଲୋକମାନେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ସହରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାମ୍ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଓ ସେପ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପଶିଆସିବାର ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ସହରବାସୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବସାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନର୍ଥ ପାର୍କ, ସାଉଥ୍ ପାର୍କ, ସିଟି ହଲ୍, ଗ୍ଲାଡୱିନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ମାର୍କେଟ୍, ଏବଂ କାଉଣ୍ଟି ଫେୟାରଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମରାମତି ଟିମ୍ ଦିନରାତି ଏକ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା: ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ନିବେଦନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦୟାକରି କେହି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ‘ତୁମେ ମୋତେ ଫ୍ଲସ୍ ନକରିବାକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ!’ ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହେଁନାହିଁ ଯେ ନାଳ-ନର୍ଦ୍ଦମାର ଅଳିଆ ପାଣି ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସୁ।”
ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଜାଦାର ଶୈଳୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବାଃ! ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଶୋଷ-ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସାଲାଡ୍ କିମ୍ବା ଶାକସବ୍ଜି ଅଧିକ ଖାଇନଥିବେ!”
ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ୍: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗ୍ଲାଡୱିନ୍ ସହରର ଗୋଟିଏ ନିୟମ: ନୋ ଫ୍ଲସ୍, ନୋ ୱାଟର୍, ନୋ ରିସ୍କ! ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଡ଼ି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।