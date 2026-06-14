ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନକୁ ମାରିଲା ବିଜୁଳି, ପୋଡ଼ିଗଲା ବାମ ଇଞ୍ଜିନ୍, ପ୍ଲେନରେ ଥିଲେ ୨୦୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ

ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ଘଟିଥାନ୍ତା ଏକ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନକୁ ମାରିଲା ବିଜୁଳି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଗଲା; ଯଦି ଏହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା।

ହେଲେ, ଭାଗ୍ୟର ଆଘାତ ଏବଂ ପାଇଲଟଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୨, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଲମ୍ବୋରୁ ସିଡନୀ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ଏୟାରବେସ୍ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

G7 କ’ଣ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ଏବେ କିଏ କରିବ…

ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ନା…

ବିମାନ, ଏକ A330-243, ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥିଲା, ବଜ୍ରପାତ ଏହାର ବାମ ଇଞ୍ଜିନରେ ବାଜିଥିଲା। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିମାନକୁ ବନ୍ଦରାନାଏକେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ:

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ରାତି ୧:୦୦ ଟାରେ କଲମ୍ବୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ବଜ୍ରପାତ ବିମାନର ବାମ ଇଞ୍ଜିନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନ କଭରରେ ପୋଡ଼ି ଚିହ୍ନ ଛାଡିଥିଲା ​​ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।

ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି:

ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ବିମାନଟି 207 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଏବଂ 16 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏୟାରବସ୍ A330 କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେବେଠାରୁ ସିଡନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ବିମାନକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗଠନମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ମରାମତି ପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ହ୍ୟାଙ୍ଗରକୁ ପଠାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

G7 କ’ଣ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ଏବେ କିଏ କରିବ…

ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ନା…

ପ୍ୟାରିସରେ ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର,…

ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ Vs ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍, କେଉଁଟି…

1 of 10,917