ଭାରତ ପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି କ’ଣ ରହିଛି ତେଲ କୂଆ, ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାରେ କେତେ ବାହାରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ
ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ତେଲ ବାହାରେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଉପରେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି: ଭାରତ ପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ କୂଅ ଅଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା।
ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସକ୍ରିୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଦୈନିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୬୪,୦୦୦ ରୁ ୮୮,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ ମଧ୍ୟରେ। ବିପରୀତରେ, ଭାରତ ପ୍ରତିଦିନ ୬,୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାରେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ପାକିସ୍ତାନରେ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ତେଲ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ – ବିଶେଷକରି ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା, ସିନ୍ଧ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ। କୋହାଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାଶପା ବ୍ଲକ ପରି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଆସୁଛି।
ଭଣ୍ଡାର ତୁଳନା କଲେ ଏହି ଅସମାନତା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୪.୯୮ ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲର ପ୍ରମାଣିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଏହାର ବିପରୀତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭଣ୍ଡାର ୨୩୪ ରୁ ୩୫୩ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭାରତର ଭଣ୍ଡାର ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଗୁଣ ଅଧିକ।
ପାକିସ୍ତାନର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କେବଳ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ୨୦୧୯ରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୮୯,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ ସ୍ତରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୬୪,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଏପରି ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
ତେଲ କୂଅ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ୮୦% ରୁ ଅଧିକ ତେଲ ବିଦେଶରୁ ଆସେ।