ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିୟମ ବଦଳାଇଦେଲା BCCI, ସଚ୍ଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ଦେଲା ଖାସ୍ ପରମିସନ୍
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଖାସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେଉଁ ଅପାର ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି: ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ।
ବୈଭବଙ୍କ ସହ ଯିବେ ୨ ଜଣ ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ବି ବହୁତ ଯୁବ। ମାତ୍ର୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସିନିୟର ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଯେକୌଣସି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିସିସିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବାପାମାଆ ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଯିବେ।
ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘର ଭଳି ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ; ସେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ଥିଲା।
ବିସିସିଆଇ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସ୍ପୋର୍ଟଷ୍ଟାର କୁ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ଜଣେ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।”
“ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିବେଶରେ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ।”
ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିୟମ ବଦଳାଇଦେଲା BCCI:
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପରିବାରର ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ବିସିସିଆଇର କଡ଼ା ନିୟମ ଅଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ପୁରା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯଦି କୌଣସି ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୪୫ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ। ହେଲେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କୋହଳ କରିଛି।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ୧୫ ବର୍ଷ ୭୧ ଦିନ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହେବେ।
ତୁଳନାରେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଦଳ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷ ୧୯୪ ଦିନ ଥିଲା; ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।