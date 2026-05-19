“ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ବିଜେପିରେ ଦେବେ ଯୋଗ”, ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ
"ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ସହ ହାତ ମିଳାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଧର୍ମପୁରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।"
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଜେପି ସାଂସଦ ଧର୍ମପୁରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଇଥିବା ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଦିନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବିଜେପିର ନିକଟତର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତି କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କେସରୀ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (GHMC) ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସମୟ ଦେଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗତିପଥକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଙ୍କଟର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଅରବିନ୍ଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୮–୨୯ ମସିହାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ୧୯୮୫ ଏବଂ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ହାରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨۸–୨୯ରେ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଆହୁରି ସୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜନୀତିରେ “ହାଇ-ଡେସିବେଲ୍” (ବଡ଼ ଧରଣର) ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଶେଷରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ସଫା କରିବ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବୟାନ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ: “ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ… ଭଲ ହେବ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାନ୍ତୁ।” ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏହା ଶୁଣି କେବଳ ହସିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସୂଚେଇ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବିଜେପିର ଜଣେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍-ଲେଭଲ୍ (ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର) କର୍ମୀ ମାତ୍ର। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି କିଛି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ୍ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।