୩ ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ, କୋହଲିଙ୍କ ୧୮ ନଂ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି କ୍ୟାପଟେନ୍ ରୂପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ!
ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ୧୮ ନମ୍ୱର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେ ୧୮ ନମ୍ୱର ଜର୍ସିରେ ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର, ୧୮ ନମ୍ୱର ଜର୍ସି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନମ୍ୱର ୧୮ ରହିଛି। କୋହିଲ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ୩ ମାସ ହେବ ଖେଳରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ରିଷଭ ପନ୍ତ ଟସ୍ ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।