ବିରାଟ କୋହଲି-ଜୟସଓ୍ୱାଲ, ସେମ୍ ସେମ୍… ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ କଲେ ‘କିଙ୍ଗ’ ଓ୍ୱାଲା କମାଲ
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ସମାନ ଜାଗାରେ ସମାନ ଟେଷ୍ଟରେ ଜୟସଓ୍ୱାଲ କଲେ କମାଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସଫଳତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଜୟସୱାଲ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ସପ୍ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଜୟସୱାଲ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ତାଙ୍କର ଶତକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ସମାନ ଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା।
୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୋହଲି କ’ଣ କରିଥିଲେ: ପ୍ରକୃତରେ, ଜୟସ୍ୱାଲ କେବଳ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ; ସେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ୧୫୦ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ।
ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ୧୫୦ ରନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, କୋହଲି ସେହି କିଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୧୬ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୋହଲି ୧୫୧ ରନ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ, ୨୦୧୭ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ, କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୫୬ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ।
ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ଜୟସଓ୍ୱାଲ: କୋହଲିଙ୍କ ପରି, ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାନତା ହେଉଛି ଜୟସ୍ୱାଲ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
କୋହଲିଙ୍କ ପରି, ଜୟସ୍ୱାଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ବିଶାଖାପାଟଣା ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ (୨୦୨୪) ୧୭୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୭୩ ରନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିରାଟ କୋହଲି ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହିପରି ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଥର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲେ।