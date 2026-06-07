ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା! ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା
Annapurna Bhandar Yojana: ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସରକାର । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ବେଙ୍ଗଲର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମେସେଜ୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ନିଜ ଆଧାରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ।
କେମିତି କରିବେ ଆଧାରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ୍?
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଧିକାରିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ Service Request, My Accounts, Update Aadhaar, Aadhaar Seeding କିମ୍ବା Link Aadhaar ଭଳି ଅପ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଅପ୍ସନର ନାମ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାତାକୁ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜର ୧୨ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ଆସିବ। ଓଟିପି ଦେବା ସହ ନିଜର ସୂଚନାକୁ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ଓଟିପି ଭେରିଫିକେସନ ସରିବା ପରେ “Submit” କିମ୍ବା “Confirm” ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଅନୁରୋଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ।
ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ କନଫର୍ମେସନ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏସଏମଏସ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ UIDAI ର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆଧାର-ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ:
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଭଳି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଏହା ଯେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଯିବ।