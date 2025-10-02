୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିବେ ଫୁଟବଲ ‘ସମ୍ରାଟ’ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି; 4 ସହରରେ ଦେଖାଇବେ ଜଲୱା, ମୋଦୀଙ୍କୁ କରିବେ ଦେଖା
୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିବେ ଫୁଟବଲ ‘ସମ୍ରାଟ’ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି । ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମେସି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୧ରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ମେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପରି ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ।
ଲିଓନେଲ୍ ମେସି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ଭାରତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତାଇଥିଲି, ତାହାର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି । ସେଠାକାର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚମତ୍କାର। ଭାରତ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଏକ ଦେଶ। ମୁଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।”
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆୟୋଜକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ମେସିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ମେସିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମେସି ଭାରତର ଚାରୋଟି ସହର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା’ପରେ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ।
କୋଲକତାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ମେସିଙ୍କ ସହ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୂତିଆ, ଓ ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ ସାମିଲ ହେବେ ।
ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଟିକେଟ୍ 3,500 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।