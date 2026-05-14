ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଟପ-୫ ଗୋଲ ସ୍କୋରର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଓନେଲ ମେସି ସାମିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି
ଲିଓନେଲ ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ ଦେଇଥିବା ଶୀର୍ଷ ୫ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
FIFA World Cup 2026 : ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ୨୩ତମ ସଂସ୍କରଣ ଜୁନ୍ ୧୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜକ ୩ଟି ଦେଶ ଅଟନ୍ତି। କାନାଡା, ଆମେରିକା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ୪୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ, ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଫୁଟବଲରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଦଳକୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏକ ଶେଷ ପ୍ରୟାସର ଆଶାରେ ସେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳି ସାରିଥିବା ରୋନାଲଡୋ ଟପ୍-୫ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲିଓନେଲ ମେସି ଅଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏହି ତାରକା ଖେଳାଳି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି?
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟପ ଗୋଲ ସ୍କୋରର କିଏ?
ଜର୍ମାନୀର ମିରୋସ୍ଲାଭ କ୍ଲୋସେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ସେ ୪ଟି ବିଶ୍ୱକପ (୨୦୦୨, ୨୦୦୬, ୨୦୧୦ ଏବଂ ୨୦୧୪)ରେ ୨୪ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୧୬ଟି ଗୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରୋନାଲଡୋ
ଏ ସେହି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ରୋନାଲଡୋ, ଯିଏ ୪ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (୧୯୯୪, ୧୯୯୮, ୨୦୦୨, ୨୦୦୬) ଏବଂ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୫ଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ।
ମେସି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି?
ଲିଓନେଲ ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସମୁଦାୟ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୩ଟି ଗୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଜଷ୍ଟ ଫୋଣ୍ଟେନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ (୧୯୫୮) ହିଁ ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ଫୁଟବଲର:
୧୬ – ମିରୋସ୍ଲାଭ କ୍ଲୋସେ (ଜର୍ମାନୀ)
୧୫ – ରୋନାଲଡୋ (ବ୍ରାଜିଲ)
୧୪ – ଗେର୍ଡ ମୁଲର୍ (ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ)
୧୩ – ଜଷ୍ଟ ଫୋଣ୍ଟେନ (ଫ୍ରାନ୍ସ), ଲିଓନେଲ ମେସି (ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା)
୧୨ – ପେଲେ (ବ୍ରାଜିଲ), କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ (ଫ୍ରାନ୍ସ)
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି?
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ତାରକା ଖେଳାଳି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ୫ଟି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୦୬, ୨୦୧୦, ୨୦୧୪, ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୨)ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି, ଯିଏ ୫ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କରଣରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୁଦାୟ ମାତ୍ର ୮ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ସେ ୩୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।