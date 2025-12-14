Messi Net Worth: ୧୦୦ କୋଟିର ଜେଟ୍, ୧୦୦ କୋଟିର ଘର… ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ? ସାଲାରୀ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
୧୦୦ କୋଟିର ଜେଟ୍, ୧୦୦ କୋଟିର ଘର... ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରହିବେ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ମେସିଙ୍କ ଏହି ଭାରତ ଗସ୍ତ କୋଲକାତାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ସେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସେହି ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଚାରି ସହର ବିଶିଷ୍ଟ GOAT ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ 2025 ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ମେସିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କରପ ସମ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ।
ମେସିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ତାରକା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ମେସି କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନି ଦିନ ବିତାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଫୁଟବଲର ଉତ୍ସାହ ସହିତ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ, କନସର୍ଟ, ଫୁଟବଲ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ୟାନ ଇଭେଣ୍ଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବ।
ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
38 ବର୍ଷୀୟ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି କେବଳ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାମକୁ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଜନେସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ 850 ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 7,700 କୋଟି ଟଙ୍କା)। ତାଙ୍କର ଆୟ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଏବଂ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ।
ସେ ବିଜ୍ଞାପନରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି?
ମେସି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ। ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 70 ମିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଡିଡାସ୍ ସହିତ ଲାଇଫଟାଇମ ଡିଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ(1 ଆରବ ଡଲାର) ଅଧିକ। ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଲ୍, ପେପ୍ସି, ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ, କୋନାମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ
ମେସି ମଧ୍ୟ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେସି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ 50 ରୁ 60 ମିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାର୍ସିଲୋନା, ମିଆମି, ଆଣ୍ଡୋରା ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଏକ ପୋଷାକର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେସି ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ମୂଲ୍ୟ 150 ରୁ 200 ମିଲିୟନ ଡଲାର। ମେସିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ସ୍ପେନର ଇବିଜା ଆୟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି।
ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 100 କୋଟି
ମେସିଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି। ଏଥିରେ 15 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରି ପାରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର 77 ବେଡରୁମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ୍ ବହୁତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀର ମହଙ୍ଗା କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ କାର ସଂଗ୍ରହରେ ଅଡି, ରେଞ୍ଜ ରୋଭର, ଫେରାରି, ମର୍ସିଡିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।