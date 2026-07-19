ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ ଧୂଳିସାତ୍ ! ଏହି ଧୂରନ୍ଧର ଖେଳାଳି ହେଲେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସର ନୂଆ ‘କିଙ୍ଗ’
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
FIFA Worldcup 2026 : ମେସିଙ୍କ ବାଦଶାହାତ ଶେଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ମେସିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସର ‘କିଙ୍ଗ’ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ଥିଲା। ତେବେ, ଏବେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଧୂରନ୍ଧର ଖେଳାଳି ମେସିଙ୍କ ଏହି ମହାରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ, ଯିଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ମେସିଙ୍କ ବାଦଶାହାତ ଶେଷ! ଲିଓନେଲ ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ୨୧ ଗୋଲ୍ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରି ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ୨୦ ଗୋଲ୍ ସହିତ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଥିଲେ। ମିଆମି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୬-୪ ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏମ୍ବାପେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।
୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ଏଥିସହିତ ୨୨ ଗୋଲ୍ କରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମେସିଙ୍କ ନାମରେ ୩୧ ମ୍ୟାଚରେ ୨୧ ଗୋଲ୍ ଥିବାବେଳେ, କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ନିଜ ବିଶ୍ୱକପ କ୍ୟାରିୟରର ୨୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ ୨୨ତମ ଗୋଲ୍ କରି ମେସିଙ୍କ ବାଦଶାହାତ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
ଫାଇନାଲରେ ମେସିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପାଖରେ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେ ନିଜ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯଦି ମେସି ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ବାପେଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ।
ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ବାପେ ଆଗରେ ଲିଓନେଲ ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ୮ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ୪ ଆସିଷ୍ଟ ସହିତ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିଲେ। କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ୧ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୦ଟି ଗୋଲ୍ ରହିଛି। ଯଦି ମେସି ଫାଇନାଲରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଆସିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ବଳରେ ସେ ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି।