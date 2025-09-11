ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ଝୁଣି ଖାଇଗଲେ ସିଂହ
ସିଂହଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଲା କେୟାରଟେକରଙ୍କ ଜୀବନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୁର୍ଖତାର ପରିଚୟ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ହରାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ବିଶେଷକରି ସିଂହମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କାରଣ ଥରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡିଗଲେ, ଖସିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ କାହାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ତ କାହାକୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିପକାନ୍ତି।
ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଆଜିକାଲି ଖବରରେ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୦ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କକର ସଫାରୀ ବିଶ୍ୱ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଡରରେ ଥରି ଉଠିବ।
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ସିଂହମାନଙ୍କର ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ଏତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ସିଂହ ମୁହଁରେ କେୟାରଟେକର: ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୫୮ ବର୍ଷୀୟ ଜିଆନ୍ ରଙ୍ଗଖରସାମି ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିମହମାନଙ୍କର ଶିକାର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରଙ୍ଗଖରସାମି ଏହି ଖୋଲା ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ କାରରେ ସିଂହ ଘେରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସିଂହମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିଂହମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗଖରସାମିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ସିଂହ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା: ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ।
ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ, କାରଣ ସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି ସିଂହମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ସିଂହମାନେ ବୃଦ୍ଧ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ।
୧୫ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସରିଗଲା: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ରା ମୋଙ୍ଗକୁଟ୍ କ୍ଲାଉ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ସର୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡକ୍ଟର ଥାୱାଚାଇ କାଞ୍ଚନାରିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଂହ ଘେରାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଛାଡି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସିଂହମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାଲିକ କିମ୍ବା କେୟାରଟେକର ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ କାମୁଡି ଚାଲିଥିଲେ।