ଏହି ସହରରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ: ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାରି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବନି ମଦ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ, ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଓ ବାର୍ ପାଖାପାଖି ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜଗଦୀଶ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି; ପୁରୀ ସହର ଓ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ୨୫ଟି ମଦ ଦୋକାନ (ଠିପି ବନ୍ଦ ଓ ଠିପି ଖୋଲା) ଏବଂ ୬ରୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ ୧୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ୧୬ ତାରିଖ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ସେହିପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ୨୪ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ୨୫ ତାରିଖ ସୁନାବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଓ ବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି କଟକଣା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦନପୁର, ଜାନକାଦେଇପୁର, ବଳିଆପଣ୍ଡା ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ତୋଷାଳି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୮ଟି କୋଠା…

ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି। ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୮ଟି କୋଠା…

ଚଳଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ରାତି ପାହିଲେ…

ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି କି ବେତନ କମିଶନ…

1 of 14,585