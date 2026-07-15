ଏହି ସହରରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ: ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

ଏହି ସହରରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ: ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ
ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାରି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବନି ମଦ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ, ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଓ ବାର୍ ପାଖାପାଖି ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜଗଦୀଶ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି; ପୁରୀ ସହର ଓ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ୨୫ଟି ମଦ ଦୋକାନ (ଠିପି ବନ୍ଦ ଓ ଠିପି ଖୋଲା) ଏବଂ ୬ରୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ ୧୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ୧୬ ତାରିଖ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସେହିପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ୨୪ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ୨୫ ତାରିଖ ସୁନାବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଓ ବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି କଟକଣା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦନପୁର, ଜାନକାଦେଇପୁର, ବଳିଆପଣ୍ଡା ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ତୋଷାଳି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି। ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।