ପାଣିଠୁ ବି ଶସ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଥିବା ଦେଶର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ
ଏହି ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ତେଲ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ’ଣ ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ପାଣିଠୁ ବି ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ। ଏକଥା ହଜମ କରିବା ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ପାଣିଠୁବି ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ପେଟ୍ରୋଲ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲିବିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ପାଣିଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍? ଭାରତରେ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲର ଦାମ ସାଧାରଣତଃ ୧୫ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ।
ଯଦି ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲ ପାଇଁ ୧୫ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଲିବିଆରେ ପ୍ରାୟ ୬ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିହେବ।
ଏହା କୌଣସି ମଜାକ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଲିବିଆରେ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୨.୨୫ ଟଙ୍କା।
ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତିକ୍ତତାର ପ୍ରଭାବ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଦାମ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସେହିପରି, ବିଶ୍ୱରେ ପେଟ୍ରୋଲର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୪୧ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି।
ହେଲେ, ଏଭଳି କିଛି ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ୪ ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି।
ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶ:
ଲିବିଆରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୨.୨୫ ଟଙ୍କା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାଇସ୍ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଇରାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨.୨୭ ଟଙ୍କା।
ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୩.୩୬ ଟଙ୍କା। ଏହି ସବୁ ଦେଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍)ର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି।
କୁୱେତରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୩୨.୬୦ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଆଙ୍ଗୋଲାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୧.୪୩ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୪୧.୨୭ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଇଜିପ୍ଟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୫.୪୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
କତାର ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।
କତାରରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୫୫.୩୮ ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୯.୫୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶ:
ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ହଂକଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୩୯୦.୫୨ ଟଙ୍କା।
ଏହା ପରେ ମାଲାୱିରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୧୦.୯୭ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡେନମାର୍କରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୭.୮୭ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ସମେତ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।
ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶ:
ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲର ଦାମ ମାତ୍ର ୪୦ ପଇସା। ଏହା ପରେ ଇରାନରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୫୫ ପଇସା ଏବଂ ଲିବିଆରେ ପ୍ରାୟ ୨.୨୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ଆଲଜେରିଆରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୨୨.୩୭ ଟଙ୍କା, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନରେ ୨୭.୫୧ ଟଙ୍କା, କୁୱେତରେ ୩୫.୭୦ ଟଙ୍କା, ଇଜିପ୍ଟରେ ୩୮.୩୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଙ୍ଗୋଲାରେ ପ୍ରାୟ ୪୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି।
ସେହିପରି କତାରରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୫୪ ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୪୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର।
ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ହଂକଂ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୪୨୦ ଟଙ୍କା।
ଏହା ପରେ ମାଲାୱିରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୪୮ ଟଙ୍କା, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ୨୬୧.୮୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡେନମାର୍କରେ ୨୫୮.୩୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସେହିପରି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୨୩୭.୩୪ ଟଙ୍କା, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ୨୩୭ ଟଙ୍କା, ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ୨୩୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ରେ ୨୨୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି।ମ