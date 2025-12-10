ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ନୀଳ ବେଲୁନ; ଛାନିଆ ହୋଇ ଦୌଡିଲେ ଲୋକ, ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିତି…
ନୀଳ ବେଲୁନ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇଉରୋପୀୟ ଦେଶ ଲିଥୁଆନିଆରେ ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା। ବେଲୁନ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଲେ ଲୋକ। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିତି। ପଡୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶରୁ ଏହି ବେଲୁନ ସବୁ ଉଡି ଆସି ଲିଥୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ।
କଣ ରହିଛି ଏହି ବେଲୁନ ଭିତରେ? କଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଛାଡିଛି କି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ? ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।
ଅନ୍ଯପଟେ ଏନେଇ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଥୁନିଆର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ବେଲାରୁଷ ଏହି ପରି କାମ କରି ଅନେକ ବିମାନ ଚଲାଚଳ ବ୍ଯାଘାତ କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କେଉଁ ନୂଆ ଚାଲ କରୁଛି ବେଲାରୁଷ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି।
ଏହି ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଲିଥୁନିଆକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତଥାପି, ଏହି ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକ ବେଲାରୁସ୍ ରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁଥିବାରୁ, ଲିଥୁନିଆ ସରକାର କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବେଲୁନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ବେଲୁନ।
ଏହି ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକ ଲିଥୁନିଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନବନ୍ଦରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଯେକୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି।
ଲିଥୁନିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଙ୍ଗା ରୁଗିନିଏନେ କହିଛନ୍ତି, “ବେଲାରୁସିଆନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ।”
ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହେଲେ କଣ କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ: ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହି ଦେଶର ସୀମାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ବହୁ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ବଢାଯିବ।
କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କ୍ଷମତା ରହିବ କି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହା କରାଯାଇଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି।