(VIDEO) ପଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କଲେ ରୋହିତ. ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ରାଗିଗଲେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍, ଭିଡିଓ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଝାଳ ବୋହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ସେ “ହିଟମ୍ୟାନ” ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ରୋହିତଙ୍କ ରାଗରେ ଜୋରରେ ରୋହିତ ରାଗରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ାଇଥିଲେ। ରୋହିତଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା କୁନି ପ୍ରଶଂସକକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଭଳି ଅଟକା ନଯାଉ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସାର କରାଯାଉଛି।। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ମତାମତ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ନମ୍ର।
ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ହିଟମ୍ୟାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି!” ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 150 ରୁ ଅଧିକ ଇନିଂସ ଆସୁଛି।”
— Ro³ (@45__rohan) October 10, 2025
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଦୁଇ ଦଳ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ODI ସିରିଜରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ “ହିଟମ୍ୟାନ୍” ଶର୍ମା ଆଗାମୀ ଗସ୍ତରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରିବେ, ସେ ଅନେକ ଛକା ଏବଂ ଚୌକା ମାରିବେ।