ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା ଲାଲ, ଲାଗିଲା ଗ୍ରହଣ, ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି କାମ, ଗର୍ଭବତୀ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଲାଗିଲା ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା, ଯାହା କେବଳ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ।
ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ, 2025 ଏହା ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହି ଗ୍ରହଣକୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ: ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି ୯:୫୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହା ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି ୧ଟା ୨୬ ମିନିଟରେ ଶେଷ ହେବ।
ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ: ଆପଣ କୌଣସି ଉପକରଣ ବିନା ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଖୋଲା ଆଖିରେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ନିରାପଦ ହେବ।
ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ: ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ତେଲ ମାଲିସ କରିବା, ପାଣି ପିଇବା, ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା, ପରିସ୍ରା କରିବା, କେଶ କୁଣ୍ଡେଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଏବଂ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଷେଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଧର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ।
-ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଏକ ବିଶେଷ ଉପଚାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
-ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ।
-ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବାଧାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ।
-ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ।
-ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିଥାଏ।
-ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା କୁଶ ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ରଖେ।
-ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଭଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇପାରିବେ। ଏହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଗର୍ଭବତୀ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ପିଲା ଉପରେ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ।