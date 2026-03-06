ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ୍ ! ହୋଇପାରେ ଲିଭର୍ ଜନିତ ବଡ଼ ରୋଗ

ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ୍

By Jyotirmayee Das

Signs Of Liver Failure: ଯକୃତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ଶରୀରର ୧୩% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ମଦ୍ୟପାନ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳତା କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ୍ସ ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଲିଭର୍ ରୋଗ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଲିଭର ଫେଲୁଅରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ତେବେ ଲିଭର ଫେଲୁଅର୍ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଲିଭର୍ ଫେଲୁଅର୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ୫ ଲକ୍ଷଣ

ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା

ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଲିରୁବିନର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ବିଲିରୁବିନ ସ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆଖି, ହାତ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ।

ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ

ଲିଭର୍ ଫେଲୁଅର୍ ପୂର୍ବରୁ, ପେଟ ବଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ସ୍ଥୂଳତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପେଟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ। ଏହାକୁ ଆସାଇଟସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା

ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ଝାଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯକୃତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯକୃତ ପିତ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଗତ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।

ସହଜରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବ

ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସହଜରେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି, କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତସ୍ରାବ କରନ୍ତି, ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯକୃତ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାରକ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରୋଟିନ୍ କାରକ ହେଉଛି ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆଘାତ ପରେ କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ

ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦିନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାତି ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଲିଭର୍ ଫେଲୁଅରର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ

ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି (ଲିଭର ଫେଲ୍ୟୁଅର ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ସ) ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ରୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।

