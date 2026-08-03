ଆସୁଛି ମହା ପ୍ରଳୟ, ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସବୁକିଛି, ଡରେଇଲାଣି ‘ଲିଭିଂ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍‌’ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

'ଲିଭିଂ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍'ଙ୍କ ନୂଆ ଦାବି: ୨୦୨୬ରେ ବଡ଼ ବୈଶ୍ୱିକ ସଙ୍କଟର ସତର୍କବାଣୀ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ନିଜକୁ ‘ଲିଭିଂ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍’ କହୁଥିବା ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ପାରାଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଥୋସ୍ ସାଲୋମ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି।

ସାଲୋମ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଣବିକ ବିକାଶକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବିବାଦ ସାମିଲ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ କୁ ନେଇ ଥିଲା।

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ପେନ୍ ବିଜେତା ହେବ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ପେନ୍ ନିଆଁ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରୋଷେଇ ଘରର ଚିମନିରେ ଜିଦ୍ଦି ତେଲିଆ ଦାଗ? ବିନା…

“ବାପା କହିଥିଲେ ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କର”,…

Uttarakhand Govt.

ତୃତୀୟ ବୈଶ୍ୱିକ ସଙ୍କଟର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ: ଦୁଇଟି ଦାବି ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ସାଲୋମ୍ ଏବେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍କଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ/ନାଟୋ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଦେଶ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ତରଳୁଥିବା ବରଫ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଖୋଲୁଛି। ଏହାଯୋଗୁଁ ଏହି ଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସାଲୋମ୍‌ଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷିଆ ଆର୍କଟିକର ରଣନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ମୁତୟନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଫ୍ରିକାର ସାହେଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କିପରି କରନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ: ସାଲୋମ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ‘କବାଲ୍ଲା’ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଟର୍ନଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଲେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଐତିହାସିକ ଚକ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ଶତପ୍ରତିଶତ ସଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ।

ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେବଳ ସମ୍ଭାବନାର ଆକଳନ, କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାଲୋମ୍‌ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ କୌଣସି ଟ୍ରଫି ଭାବେ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ଚେତାବନୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରୋଷେଇ ଘରର ଚିମନିରେ ଜିଦ୍ଦି ତେଲିଆ ଦାଗ? ବିନା…

“ବାପା କହିଥିଲେ ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କର”,…

ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଜାଣନ୍ତୁ…

ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅଳ୍ପକେ…

1 of 26,035