ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀରୁ ବାହାରିଲା ଝିଟିପିଟି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା!
ଚିକେନ୍ କରିରୁ ମିଳିଲା ଝିଟିପିଟି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ବିଏଚୟୁ)ର ଡାଲମିଆ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୋର ଅବହେଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ମେସରେ ଚିକେନ୍ କରିରୁ ଏକ ଝିଟିପିଟି ମିଳିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ୍ରୋଧିତ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମେସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, BHUର ଡାଲମିଆ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚିକେନ୍ କରିରୁ ଏକ ଝିଟିପିଟି ବାହାରି ଆସି ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ଜାଣିବା ପରେ, ହଷ୍ଟେଲ୍ ୱାର୍ଡେନ ଏବଂ ପ୍ରୋକ୍ଟରୋରିଆଲ୍ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମେସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଚିକେନ୍ କରିରୁ ମିଳିଲା ଝିଟିପିଟି: ଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାଁନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୌଚାଳୟର ସଫାସୁତୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି।
ଅନେକ ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜି ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ମୃତ ଝିଟିପିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ମେସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ସଫାସୁତୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ।
ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ: ଆମିଷ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତେଲରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ଏବଂ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ମେସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୱାର୍ଡେନ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଫେସର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।