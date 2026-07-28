ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଝିଟିପିଟି! ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍‌ର ଅରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରେ ମଲା ଝିଟିପିଟି ମିଳିବା ପରେ ଏହା ଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଭିଭାବିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଷେୟା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ…

ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩…

ଖାଦ୍ୟରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିବା ଓ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହୋଇଥିବା ଅବହେଳାର କାରଣ ଖୋଜାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ…

ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩…

ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭଉଣୀ…

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ…

1 of 29,963