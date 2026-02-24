Vastu Tips: କେବେ ରହିବନି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ

ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, କେବେ ରହିବନି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ

By Seema Mohapatra

Vastu Tips: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବି ମାନନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାତିରେ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଗଲେ, ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରିକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଭୂମିରେ କିମ୍ବା ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।

ତେବେ ଏପରି କିଛି କଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜଣିବା ଝିଟିପିଟି କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଉଛି ।

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଝିଟିପିଟି ଉପରେ ଏହି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ପକେଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାଏ ଧନର ଆଗମନ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଝିଟିପିଟି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଝିଟିପିଟିର ମହତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାରତ କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଝିଟିପିଟିର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ।

ଏମିତିକି ଏକ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗାମ ରଙ୍ଗନଥା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି କି ଝିଟିପିଟିର ଚିତ୍ରକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଝିଟିପିଟି ଦର୍ଶନକୁ ଶୁଭ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଟିପିଟିର ସଙ୍କେତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ।

1- ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।

2- ଦୁଇଟି ଝିଟିପିଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ସହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଦୁଇଟି ଝିଟିପିଟି ଝଗଡା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡା ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ।

3- ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଘରେ ଝିଟିପିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଠାକୁର ଘରୁ କୁକୁମ ଚାଉଳ ଆଣି ଝିଟିପିଟି ଉପରକୁ ଦୂରରୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହି ଉପାୟକୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କହି ତାହା ଯେପରି ଶ୍ରୀଘ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ତାହା ଭାବନ୍ତୁ। ଝିଟିପିଟିର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।

4- ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ।

ତେବେ ଝିଟିପିଟି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମାନ ଲାଭ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

