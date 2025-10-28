ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଲେ, ପେଟ ଚିରି ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାର କଲେ, ଶେଷରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି କାଟିଦେଲେ…ମେଡ଼ିସିନ ଡିସକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଇନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କୁରାଢୀରେ ଆକ୍ରମଣ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁରର ରାୱତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଜଣେ ଏଲଏଲବି ଛାତ୍ର ଅଭିଜିତ ସିଂହ ଚାଣ୍ଡେଲଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିଜିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦିଆଗଲା, ପେଟ ଚିରିଦିଆଗଲା, ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ କାଟିଦିଆଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
କାନପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଏଲଏଲବି ଛାତ୍ର ଅଭିଜିତ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ, ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ ଅମର ସିଂହଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଭାଇ ବିଜୟ ସିଂହ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରାଜକୁମାର ରାଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ନିଖିଲ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ କୁରାଢ଼ି ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା।
ମୁଣ୍ଡରେ ୧୪ଟି ଷ୍ଟିଚ୍, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ କୁରାଢ଼ି ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଅଭିଜିତ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତରୁ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଜିତଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀର ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଲାଠି ଧରି ସଶସ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ ଦେଖି ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ୧୪ଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପେଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଅଭିଜିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି।
ପୋଲିସ କ’ଣ କହିଲା?
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅପରାଧୀ । ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଓକିଲ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାକାଦେବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଜମି ହଡ଼ପ ପାଇଁ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କଲ୍ୟାଣପୁର ଏସିପି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏହା ସହ ସେହି ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି।