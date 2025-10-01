ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା RBI, କମାଇଲାନି ଲୋନର EMI

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା RBI, କମାଇଲାନି ଲୋନର EMI
ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ RBI ଅନେକ କାରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ନକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଣନୀତିକ, କାରଣ: ହାର ହ୍ରାସ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଲାଭଦାୟକ ମନେ ହେଉନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏହାର MPC ବୈଠକରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହାର ନୀତିଗତ ହାର ହ୍ରାସ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
RBI ର ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର RBI ରେପୋ ହାର 5.50 ପ୍ରତିଶତ। ପୂର୍ବରୁ, RBI ଅଗଷ୍ଟରେ ନୀତିଗତ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଥିଲା। ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ RBI 0.25 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ RBI ଅନେକ କାରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ନକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଣନୀତିକ, କାରଣ: ହାର ହ୍ରାସ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଲାଭଦାୟକ ମନେ ହେଉନାହିଁ।
RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭାଷଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହାର ହ୍ରାସକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା। RBI MPC ଏହି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରେପୋ ହାର 1 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିସାରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାର 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୁନରେ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନ
RBI MPC ଏହାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନ 0.50 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ 2.6 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ବୈଠକରେ, ଏହି ଆକଳନ 3.1 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବର 3.7 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ RBI ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ତ୍ରୈମାସିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ CPI-ଆଧାରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 1.8 ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆକଳନ 2.1 ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ।
ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ମଧ୍ୟ 3.1 ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 1.8 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ FY27 ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଏହା 4.5% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମୂଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4.2% ଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରାୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ବୃଦ୍ଧି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, RBI ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। MPC ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ 30 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.8% ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ, RBI 6.5% ଆକଳନ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ RBI ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଟାରିଫ୍ ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତ୍ରୈମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ 7% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 6.7% ଥିଲା।
ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ 6.6 ପ୍ରତିଶତରୁ 6.4 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ 6.3 ପ୍ରତିଶତରୁ 6.2 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। 2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ 6.6 ପ୍ରତିଶତରୁ 6.4 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।