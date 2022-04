ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରେନ୍: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଷ୍ଟେସନ ଉପରକୁ ଗଲା ଚଢ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ୍ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚେନ୍ନାଇର ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତଯାଇଛି । ସେଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନର ଏକ କୋଚ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଗିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ସେବେ ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଏକ ଖାଲି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନକୁ ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଏସ ଗୁଗାନେସନ ମିଡିଆକୁ କହିଥିଲେ ।

ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ରୋଡ ଲାଇନରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର-୧ ଉପରେ ଏକ ଖାଲି ଇଏମୟୁକୁ ନେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ କୋଚ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବଫର ଏଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କିଛି ଅଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବି କାହାର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ।’

A local train at the Chennai Beach railway station overshot the buffer end of the platform. The rake was empty and no passengers were on board. The driver also jumped out in time.

Enquiry will be conducted to assess the cause of the incident, says Southern Railways. pic.twitter.com/6ZqYRXICoH

