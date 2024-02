(Video)ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇଦେଲେ ଲୋକୋପାଇଲଟ୍‌, ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣ କାହା ନା କାହା ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ । ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏପରି କଥା ଖାଲିଟାରେ କହି ନଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏପରି କିଛି ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ କେଉଁଠି ରାତାରାତି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରେଳଧାରଣା ବି ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହିପରି ଅଜବ ଖବର ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଅଜବ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

There is never any shortage of entertainment in India. 😎😂 pic.twitter.com/mD8YDlVkRW

— HasnaZarooriHai🇮🇳 (@HasnaZaruriHai) January 31, 2024