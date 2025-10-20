(Video)’ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବି’ ଟ୍ରେନରେ ଟିଟିଇକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭିଡ଼ିଓ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ

ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଟିଟିଇକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ....

Viral Video:ପ୍ରତି କିଛି ଦିନ ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଝଗଡ଼ାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, “ଏହା ଏଠାରେ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା।” ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଭିଡିଓ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା …

ଟିଟିଇଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ମହିଳା:ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେଟ ନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଟି ଅଭାବରୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ, ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍। ଟିଟିଇ ଏବେ RAC ଥିବା ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସିଟ୍ ଦେବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ ପାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି।

ସେ ଟିଟିଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭିଡିଓରେ, ସେ କୁହନ୍ତି, “ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ… ତୁମେ ଯାହାକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପଠାନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ପିଟିବି।” ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ।

ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା @gharkekalesh ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଟିଟିଇ ଏବଂ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭.୧୦.୨୦୨୫ ତାରିଖର ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୫୦୯୦ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହିଳା (ଆନନ୍ଦି କୁମାର) ଲୋକୋ ପାଇଲଟ/ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଡିଭିଜନର ପତ୍ନୀ।” ଭିଡିଓଟିକୁ ୩୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି।

 

