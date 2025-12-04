ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟୁଖା-ପାନ ମସଲାର ବି ବଢିବ ଦାମ…ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ବିଲ୍
ପକେଟ୍ ହେବ ଗରମ । ସିଗାରେଟ ସମେତ ପାନମସଲାର ବଢିବ ଦର । ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ବିଲ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଗାରେଟ୍, ପାନ ସମଲା ଓ ଗୁଟ୍ଖା ଭଳି ତମାଖୁ ଉପରେ ଚଢ଼ା ସେସ୍ ଲଗାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏନେଇ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ବିଲ୍ । ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରା ଏକ୍ସସାଇଜ(ଆମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ) 2025 ବିଲ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ, ହୁକା ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ବିଲ୍ କାହିଁକି ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା?
ଏହି ବିଲ୍ କାହିଁକି ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା?
ପ୍ରକୃତରେ, GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍(କମ୍ପେସେଶନ ସେସ) ଶେଷ ହେବା ପରେ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି। ତେଣୁ, ସରକାର ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ, ହୁକା ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
GST ପ୍ରଚଳନ ପରେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ତମାଖୁ ଉପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ବିଲ୍ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।
କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?
ସିଗାରେଟ୍/ସିଗାର/ଚେରୁଟ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲମ୍ବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତି 1,000 କାଠି ପାଇଁ 5,000-11,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ।
ଚୋବାଇଲା ବାଲା ତମାଖୁ (ଚିଙ୍ଗ ତମାଖୁ) ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହେବ
କଞ୍ଚା ତମାଖୁ ଉପରେ 60-70 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ
ହୁକା ତମାଖୁ ଉପରେ 40% ଶୁଳ୍କ ମିଳିବ
ସିଗାର, ଜର୍ଦ୍ଦା, ପାନ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ସେସ୍ ଲାଗୁ ହେବ
ବିଲର ପ୍ରସ୍ତାବ କ’ଣ?
ଏହି ବିଲ୍ ସିଗାରେଟ୍, ଚୋବାଇବା ବାଲା ତମାଖୁ, ସିଗାର, ହୁକା, ତମାଖୁ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ତମାଖୁ ପରି ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ କୁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ତମାଖୁ ଉପରେ 28 ପ୍ରତିଶତ GST ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର ଉପରେ ସେସ୍ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ସଂସଦରେ, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ବିଲ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଧୂମପାନକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମାଖୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ସିଗାରେଟ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁ
ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସେସ୍ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସେସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ । ଯାହା ଏକ ବିଭାଜିତ ପୁଲରେ ଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ, ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ମୋଟ ଟିକସ ବୋଝ 53 ପ୍ରତିଶତ, ଯେତେବେଳେ WHO ମାନଦଣ୍ଡ 75 ପ୍ରତିଶତ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୟୁକେ ଭଳି କିଛି ଦେଶରେ ଏହି ହାର 80 ରୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ସିଗାରେଟ୍ ଆଉ ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳୁ।