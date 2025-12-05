IND VS SA T20: ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼; ବାରବାଟୀ ମ୍ଯାଚ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି, ସମୟ ପାଖଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ବଢୁଛି…

ଟିକେଟ ପାଇଁ କାଲି ରାଚିରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ ୯ ଟାରେ ଖୋଲିବ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର। ଏହା ଆଗରୁ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଲମ୍ବା ଲାଇନ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏପରିକି ଗତକାଲି ରାତି ଅଧରୁ ଅନେକ ଲୋକ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଲାଇନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖଇବା କାଉଣ୍ଟରରେ ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବ, ଆଉ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଟିକେଟ ମିଳି ନପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି।

ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ବଢିବା ସହ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ଯାୟକ୍ରମେ ବ୍ଯାରିକେଡ ଭିତରକୁ ଛାଡିଥିଲା। ଅନ୍ଯପଟେ ଅନେକ ଫ୍ଯାନ୍ସ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ମୁକାବିଲା; ଫାଇନାଲ…

ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ଯାଚ ଜିତିଲେ; ଘାତକ…

କେବେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ଯାଚ: ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଯାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ କଥା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବାର ସାଇଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଟିକେଟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ମାତ୍ର ୫୨ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଠାରୁ ଅଫଲାଇନ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଆଉ ଟିକେଟ ସଂଖ୍ଯା ୧୦ ହଜାର ରହିଥିବା ବେଳେ ,ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରି ଆଜି ଟିକେଟ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ଯପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ODI ମ୍ଯାଚ ଖେଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଶେଷ ODI ମ୍ଯାଚରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ସେ ସିରିଜ ହାତେଇବ।

ଅନ୍ଯପଟେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ଟେଷ୍ଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ଯାଚରେ ଭାରତ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଏହା ପରେ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ଯାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ମୁକାବିଲା; ଫାଇନାଲ…

ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ଯାଚ ଜିତିଲେ; ଘାତକ…

ଭାରତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁ଼ଛି କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା,…

ଦେଶର ୭୨% ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋପ ପାଇଲେଣି ଶାଗୁଣା,…

1 of 20,441