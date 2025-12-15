Solar Eclipse: ଏହି ଦିନ ଘଟିବ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ୫-୧୦ ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା, ଚାରିଆଡେ ଦେଖାଯିବ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର
ଏହି ଦିନ ଘଟିବ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ୫-୧୦ ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା
Solar Eclipse: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୭ ବର୍ଷ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୭ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇତିହାସରେ ଏପରି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟିବ ନାହିଁ।
କେବେ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ: ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ରେ ଘଟିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଗ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପ୍ରାୟ ୬ ମିନିଟ୍ ୨୩ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଏହା ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ।
ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେବଳ ୨ ରୁ ୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଏହି ପରାଗ ୬ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରାଗକୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତ…
ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟ: ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୭ ରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ଏହି ପରାଗ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୪ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୫:୫୩ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଭାରତୀୟମାନେ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ସମୟରେ ଏହି ପରାଗ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପରାଗ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ମରକ୍କୋ, ଆଲଜେରିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଟ୍ୟୁନିସିଆ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଲିବିଆ, ଲକ୍ସର, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ସାଉଦି ଆରବ, ୟେମେନ ଏବଂ ମିଶରର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ: ନାସା ଅନୁଯାୟୀ ୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ସେଠାରେ ୬ ମିନିଟ୍ ୨୩ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇଯିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅପରାହ୍ନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୫ ରୁ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପବନର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
