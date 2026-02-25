Solar Eclipse: ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ସାରା ବିଶ୍ବ! 100 ବର୍ଷରେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ?

ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ସାରା ବିଶ୍ବ! 100 ବର୍ଷରେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ

By Seema Mohapatra

Solar Eclipse: 2 ଅଗଷ୍ଟ, 2027 ରେ, ଆକାଶରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଏହା 6 ମିନିଟ୍ 23 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ – 21 ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ।

ନାସା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାକୁ “ଶତାବ୍ଦୀର ଗ୍ରହଣ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା 1991 ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପରି ଗ୍ରହଣ 2114 ରେ ଘଟିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରେ। ଏହା ଦିନରେ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ସେହି ଦିନ କ’ଣ ହେବ?

ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ କରୋନା (ବାହ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ)ର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭାଲୋ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜିବ୍ରାଲ୍ଟର, ମରକ୍କୋ, ଆଲଜେରିଆ, ଟ୍ୟୁନିସିଆ, ଲିବିଆ, ମିଶର, ସାଉଦି ଆରବ, ୟେମେନ ଏବଂ ସୋମାଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବ। ଏହା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଶରର ଲକ୍ସର ନିକଟରେ ଘଟିବ, ଯେଉଁଠାରେ 6 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 23 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ । ସ୍ପେନ 4 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 80% ରହିଛି।

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ

20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା 2024 ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରହଣ (4 ମିନିଟ ଏବଂ 28 ସେକେଣ୍ଡ) ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଗୁଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ “ଶତାବ୍ଦୀର ସର୍ବାଧିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟ” ବୋଲି କହୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ମିଶରର ଲକ୍ସରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ 3:34 ରୁ 5:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଲୁଚି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶର, ମରକ୍କୋ କିମ୍ବା ସ୍ପେନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

